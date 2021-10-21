Рецептурные лекарства скоро станут доступны для продажи онлайн

Пилотный проект по продаже рецептурных лекарств стартует с 1 января 2022 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Реализуется проект в рамках закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». Для разрешения продажи рецептурных лекарств подготовлены изменения в законодательство, они уже прошли общественное обсуждение и согласованы Минздравом и Минюстом, уточнили «Российской газете» в Минэкономразвития.

Рецептурные препараты ищут в среднем в три раза чаще безрецептурных, рассказали в пресс-службе OZON. Из-за отсутствия разрешения на торговлю рецептурными препаратами удовлетворить этот спрос не представляется возможным.

Как отмечает президент АКИТ Артем Соколов, это сокращает спрос и на безрецептурные препараты. «Человек не будет заказывать в интернете даже 9 из 10 препаратов, если за последним все равно придется идти в аптеку. По данным ретейлеров, по этой причине на этапе формирования корзины "отваливаются" 80% заказов», — рассказал Соколов.

Важную социальную направленность доставки лекарств во время пандемии отмечают в сервисе «Сбермаркет». «Если онлайн-доставка продуктов экономит время и силы клиента, доставка лекарств дает возможность получить необходимое, когда ты не можешь сходить в аптеку из-за плохого самочувствия», — отметили в сервисе.