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Рецептурные лекарства скоро станут доступны для продажи онлайн

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Пилотный проект по продаже рецептурных лекарств стартует с 1 января 2022 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Реализуется проект в рамках закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». Для разрешения продажи рецептурных лекарств подготовлены изменения в законодательство, они уже прошли общественное обсуждение и согласованы Минздравом и Минюстом, уточнили «Российской газете» в Минэкономразвития.

Рецептурные препараты ищут в среднем в три раза чаще безрецептурных, рассказали в пресс-службе OZON. Из-за отсутствия разрешения на торговлю рецептурными препаратами удовлетворить этот спрос не представляется возможным.

Как отмечает президент АКИТ Артем Соколов, это сокращает спрос и на безрецептурные препараты. «Человек не будет заказывать в интернете даже 9 из 10 препаратов, если за последним все равно придется идти в аптеку. По данным ретейлеров, по этой причине на этапе формирования корзины "отваливаются" 80% заказов», — рассказал Соколов.

Важную социальную направленность доставки лекарств во время пандемии отмечают в сервисе «Сбермаркет». «Если онлайн-доставка продуктов экономит время и силы клиента, доставка лекарств дает возможность получить необходимое, когда ты не можешь сходить в аптеку из-за плохого самочувствия», — отметили в сервисе.

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