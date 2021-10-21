Уровень вакцинации в России пообещали довести до 60%

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пообещал, что в ближайшие пару месяцев уровень вакцинации населения России от коронавируса достигнет 60%.

«Мы видим, что растут темпы вакцинации, я думаю, что штамм "дельта" действительно показал людям, насколько ковид опасен. Мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев», — цитирует ТАСС Дмитриева

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в стране по-прежнему сохраняется невысокий уровень вакцинации от коронавируса. По оценке, в РФ привито порядка 34%.

Российский фонд прямых инвестиций курирует продвижение российских вакцин от короновируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 241,7 миллиона человек, более 4,9 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 094 825 случаев заражения, выздоровели 7 065 712 человек, умерли 226 353.