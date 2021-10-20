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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену цифровых валют по 20 биржам, биткоин за сутки подорожал на 4,48%. Предыдущий рекорд самая популярная криптовалюта показала в апреле, когда ее стоимость выросла до 64,85 тысячи долларов.

С начала октября, когда курс составлял 43,82 тысячи долларов, биткоин подорожал уже в полтора раза. При этом в сентябре цифровая валюта подешевела примерно на 7%. В июле и августе биткоин тоже рос — суммарно почти на 35%.

Эксперты отмечают, что котировки биткоина резко выросли после того, как 19 октября в США начал торговаться первый биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи.

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