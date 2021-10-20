Охотничья Луна взошла над Россией

Полная Луна взошла над Россией 20 октября, ее называют «охотничьей». Для невооруженного глаза лунный диск будет казаться полностью освещенным до 21 октября, поэтому наблюдать за земным спутником можно будет две ночи подряд.

«Охотничьей» Луну называют по причине идеального времени для охоты. В это время животные, которые готовятся к зимовке, обычно выбираются на недавно убранные поля за остатками урожая и становятся легкой добычей.

Точное время наступления полнолуния — 17.56 по московскому времени, но высшей точки в небе Луна достигает около полуночи. Если наблюдать за полной Луной сразу после заката, то лунный диск будет казаться больше обычного, а также иметь оранжевый оттенок, отмечают астрономы.

При этом Охотничья Луна поднимается над горизонтом почти в одно и то же время в течение нескольких ночей подряд, тогда как обычно она восходит примерно на 50 минут позже каждую последующую ночь.

Причина — в близости к осеннему равноденствию. В этот период угол между орбитой Луны и земным горизонтом минимален, поэтому восхождение земного спутника отличается от привычного.