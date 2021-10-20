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Фильмы Marvel снова перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Студия Marvel перенесла большую часть премьер на 2022 год. Босс студии Кевин Файги заверил, что это «производственные сдвиги», не относящиеся к пандемии.

Так, премьера второго «Доктора Стрэнджа» с 25 марта передвигается на 6 мая. В этот день должен был выйти четвертый «Тор», где, как ожидается, женской версией бога грома станет его бывшая девушка Джейн Фостер. Этот фильм сместили на 8 июля, а вторую часть «Черной пантеры» – соответственно на 11 ноября 2022 года.

Фильм «Марвелы» с этой даты сдвигается на 17 февраля 2023, а следующая часть «Человека-муравья и Осы» назначена на 28 июля 2023 года.

Единственный фильм Marvel, придерживающийся даты выхода, – это третьи «Стражи Галактики», премьера все еще запланирована на 5 мая 2023 года.

Однако, есть еще один безымянный фильм Marvel, который Disney переносит с 10 ноября 2023 года на 3 ноября 2023 года, из расписании также пропали несколько остававшихся безымянными проектов. То есть, перенесена вся четвертая фаза кинематографической вселенной Marvel.

При этом босс студи Кевин Файги утверждает, что поклонникам беспокоиться не о чем.

«Это производственные сдвиги и изменения, и поскольку у нас так много слотов, мы можем просто менять их», – сказал он.

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