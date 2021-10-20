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Поклонская примерила дипломатический мундир

Источник:
Sibnet.ru
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Назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в Instagram фотографию в дипломатическом мундире.

Подписчики Поклонской пожелали ей удачи на новой должности. Некоторые комментаторы посчитали, что теперь бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы можно считать «самым красивым в мире» послом.

До своего назначения Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва от «Единой России», однако не стала выдвигать свою кандидатуру на недавно прошедших выборах. Перед новым назначением она прошла стажировку в МИД, а также курсы в дипломатической академии.

Кабо-Верде — государство в Западной Африке, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки. Население республики составляет порядка 580 тысяч человек.

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Политика #Россия
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