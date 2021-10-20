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Советские долги перед гражданами заморозят до 2025 года

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации за вклады, помещенные в Сбербанк до 20 июня 1991 года.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. По подсчетам специалистов, объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 триллионов рублей, а в 2024 году достигнет 53,9 триллионов.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что в бюджете отсутствуют финансовые источники полной компенсации советских вкладов. Кроме этого, Госдума ожидает от правительства разработки и принятия нормативных правовых актов, позволяющих государству исполнить данные обязательства.

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