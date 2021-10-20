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Талибы пообещали провести реформы в Афганистане

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Представители движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в России, на переговорах в Москве пообещали провести в Афганистане реформы.

«Реформы последуют, будут новые изменения в правительстве. Нельзя говорить, что оно окончательное, как и говорилось раньше — это временное правительство. И в будущем будут проведены реформы», — сказал один из представителей политического совета движения.

В России проходит встреча «московского формата» по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.

Основными вопросами на встрече являются военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

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Политика #Мир
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