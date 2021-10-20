Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы

Россияне должны воздержаться от поездок в другие регионы страны, чтобы не осложнять там ситуацию с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», — сказала она.

Голикова принимает участие в правительственном совещании с президентом России Владимиром Путиным по поводу новых мер против распространения коронавирусной инфекции.

В частности, на совещании принято решение об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы.