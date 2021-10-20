Путин одобрил введение нерабочих дней из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями, следует из трансляции совещания с правительством.

Путин допустил, что при необходимости нерабочие дни, введенные из-за ситуации по COVID-19 в стране, можно будет продлить после 7 ноября. Соответствующее решение примут после оценки эффективности длинных выходных.

Глава государства отметил, что зарплату работников в период нерабочих дней необходимо сохранить. Он также подчеркнул, что правительству необходимо поддержать бизнес в связи с вводимыми ограничениями.

В свою очередь, правительство предложило запустить единовременные выплаты грантов малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда на одного занятого, чтобы компенсировать последствия введения нерабочих дней.