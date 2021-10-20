Песков объяснил отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса. По его словам, у него сохраняется высокий уровень антител после болезни.

«Действительно, я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется, и, собственно, прививка делается для того, чтобы получить эти антитела. У меня пока он слишком высокий для того, чтобы делать прививку», — цитирует Пескова радио «Маяк».

Официальный представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса. Он намерен сделать это, когда ему скажет врач. Путин привился в конце марта, вторую прививку он сделал в середине апреля.

Дмитрий Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года. Считается, что вакцинироваться необходимо через шесть месяцев после перенесенного заболевания.