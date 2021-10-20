Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду наркотиков

Районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью.

Дудя признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков в интернете), передает «Интерфакс». Отмечается, что сам блогер на заседании не присутствовал.

Административное дело возбудили в апреле после жалобы Лиги безопасного интернета. По итогам проверки полиция обнаружила правонарушения в интервью Юрия Дудя с музыкантом Моргенштерном и блогером Ивангаем, опубликованные на YouTube.

Оба исполнителя рассказывали в интервью о своем опыте употребления наркотиков. Все фрагменты интервью, в которых поднималась эта тема, сопровождались вставками со словами «Наркотики — зло. Не употребляйте их!».