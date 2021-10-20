Жительнице Алтая отказали в пособии из-за 14-месячной беременности

Жительнице Барнаула в Алтайском крае из-за ошибки в документах приписали 14-месячную беременность и отказали в выплате пособия.

О произошедшем женщина рассказала в соцсетях. Она уточнила, что ПФР отказал ей в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. Причиной стало то, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке, в 57 недель. При этом стандартная беременность длится 40 недель. К публикации она приложила документ с отказом.

«Согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившего в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования России, дата предполагаемых родов указана 29.04.2021, а дата постановки на учет — 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель», — цитирует РИА Новости пресс-службу Пенсионного фонда.

Причиной стали некорректные сведения, поступившие из медицинской организации, а решение об отказе вынесли автоматически. Позже дату родов уточнили и сформировали новый сертификат. В итоге женщине назначили ежемесячное пособие в 5 744 рубля.

По данным ПФР, подобные случаи отказов единичны и отрабатываются оперативно и индивидуально. При возникновении проблем жителей края просят звонить в контактный центр ведомства.