Кремль заявил о необходимости контактов с талибами

Прямые контакты с талибами (террористическое движение запрещено в России) направлены на то, чтобы лучше понять ситуацию в Афганистане и их планы на перспективу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Де-юре временное правительство талибов не признано мировыми державами, в том числе и Россией, «но де-факто талибы являются руководством Афганистана», цитирует ТАСС Пескова.

«Вы знаете, в Москве сегодня проходит так называемый московский формат, и прямые контакты как раз направлены на то, чтобы лучше понять то, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, их основная линия и их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, ситуация в Афганистане имеет чрезвычайно важное значение для России, ее соседей и союзников по различным объединениям, поэтому «де-факто общение с талибами осуществляется». Он отметил, что «все страны заинтересованы в понимании сути происходящего в стране».

«Там [в Афганистане] все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса. Конечно, все страны, в том числе и те, кто принимает участие в московском формате, пытаются нащупать возможность, чтобы как-то помогать этим людям, понять, что с ними будет, и как избежать дальнейшей катастрофы», — подчеркнул Песков.