Будущих водителей обучат оформлению ДТП и культуре на дорогах

Кандидатов в водители научат оформлять мелкие ДТП, устанавливать автокресла и соблюдать этику на дорогах — такие пункты содержатся в новой программе, разработанной по заказу Минпросвещения.

Курсанты узнают на практическом занятии, как оформлять аварию без участия ГИБДД, будут изучать способы установки автокресел в машине. Больше внимания уделят системам управления авто, влияющим на безопасность (например, что делать, если на приборной панели загорелся значок неисправности двигателя Check Engine), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из разработчиков, эксперта ДОСААФ Андрея Степанова.

Добавляется тема «Культура вождения и этика водителей», в рамках которой гражданам предстоит изучать «личность водителя и мотивацию безопасного вождения» и «понятия об этике и этических нормах».

Число обязательных часов в аудиториях будет сокращено со 188-190 до 144-146 в зависимости от трансмиссии автомобиля. Заметную часть материала ученики смогут изучать дома.

Проект находится на стадии доработки. Впереди еще несколько экспертиз и обсуждений, после чего его направят в Минпросвещения. Когда будут введены новые программы, пока неизвестно.