Ученые СФУ спроектировали жилье для перепадов температур в Арктике

Строители из инженерно-строительного института СФУ спроектировали уникальный дом для северных поселений в Арктике, сообщает пресс-служба вуза.

Конструкция двухэтажного двухквартирного жилого дома адаптирована к сезонным перепадам температур от минус 50 до плюс 40 градусов. Жилые дома не уступают по комфорту городским квартирам.

Многослойные стены дома планируется возвести из CLT панелей – экологичного материала из хвойных и лиственных пород, который хорошо удерживают тепло.

Стоимость таких домов в среднем на 20% ниже стоимости традиционных. При разработке проекта были учтены пожелания будущих жильцов.