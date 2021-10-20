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Ученые СФУ спроектировали жилье для перепадов температур в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СФУ

Строители из инженерно-строительного института СФУ спроектировали уникальный дом для северных поселений в Арктике, сообщает пресс-служба вуза.

Конструкция двухэтажного двухквартирного жилого дома адаптирована к сезонным перепадам температур от минус 50 до плюс 40 градусов. Жилые дома не уступают по комфорту городским квартирам.

Многослойные стены дома планируется возвести из CLT панелей – экологичного материала из хвойных и лиственных пород, который хорошо удерживают тепло.

Стоимость таких домов в среднем на 20% ниже стоимости традиционных. При разработке проекта были учтены пожелания будущих жильцов.

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