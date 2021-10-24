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Энергетики предложили России низкоуглеродный путь развития

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Sibnet.ru

Новая энергетика в России не может опираться исключительно на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), получаемые от солнца и ветра, к такому выводу пришли эксперты в ходе конференции «Новая Россия — новая энергетика».

Россия имеет достаточно низкий углеродный след, занимая восьмое место в мире, благодаря большой доле АЭС, ГЭС и газовых электростанций, цитирует «Российская газета» председателя Наблюдательного совета Ассоциации Александра Панина.

Минэнерго указало на необходимость баланса источников энергии, помня об экономической целесообразности. «Сделать все нужно достаточно сдержанно, исходя из экономических возможностей страны, наших потребителей, сохранения конкурентных преимуществ. Но акценты делаем на атомные и гидростанции», — отметил замминистра энергетики Павел Сниккарс.

По словам гендиректор «ЕвроСибЭнерго» Михаила Хардикова, балансировать систему, помогая в достижении «зеленых» целей, должна гидроэнергетика. «ГЭС — одни из самых низкоуглеродных источников генерации в мире», — пояснил он.

Потенциал водородного экспорта России колоссальный, но пока в мире нет четких правил ценообразования, неразумно создавать системы экспорта водорода. «Мы рискуем построить монстры, которые не будут востребованы», — отметил гендиректор «Энел Россия» Стефан Звегинцов.

Еще один вариант «зеленой» энергетики — атомная, так как она не производит углекислый газ, обратил внимание участников конференции директор по сбыту Концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько.

Тема: Новая энергетика
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