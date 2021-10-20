Феномен «Игры в кальмара»: гениальный сериал или яркая пустышка?

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» внезапно оказался невероятно популярным. Ажиотаж вокруг проекта породил много вопросов — а так ли он хорош на самом деле и что в нем нашли зрители.

По данным на среду, 20 октября, с момента выхода на Netflix «Игру в кальмара» посмотрели 142 миллиона человек, это две трети всей аудитории стримингового сервиса. Сериал держался в топе Netflix 24 дня.

«Игру в кальмара» сравнивают с такими фильмами как «Голодные игры» и «Королевская битва», ведь идея игры на выживание отнюдь не нова. Сам режиссер Хван Дон Хек рассказывал, что вдохновлялся комиксами «Королевская битва» и фильмом «Игра в лжецов», создавая «Игру в кальмара». Но свой проект режиссер решил упростить.

«Я нашел эти игры слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на использовании детских игр», — говорил Хван Дон Хек Variety.

Почему популярна «Игра в кальмара»

Одной из причин, по которой сериал стал популярен — универсальный жанр, считает продюсер Александр Роднянский. С одной стороны — это психологический драматизм, с другой — захватывающий жесткий экшен. Сюжет сериала несложно понять любому человеку в любой стране мира. Поэтому популярность приобрела мировые масштабы.

«Несмотря на специфику корейских игр, мы ничего не знаем о детских корейских забавах, но мы легко из считываем их. Нам не составляет никакого труда их понимать», — сказал Роднянский в интервью на YouTube-канале «Редакция».

Быструю славу сериал «Игра в кальмара» получил благодаря вирусному распространению в социальных сетях. TikTok и Instagram, алгоритм которых заточен на повторение, мгновенно наполнился роликами, пародиями и мемами с тематикой проекта. И здесь сработало любопытство. Люди захотели понимать шутки, поэтому стали смотреть сериал, чтобы быть в тренде.

Киновед Саша Сулим считает, что основа популярности — возможность зрителям встать на место героя. Сам по себе сюжет, где герои становятся частью эксперимента, проекта или игры, располагает зрителя пофантазировать. А в «Игре в кальмара» ситуации и герои очень просты, и зрителям проще включиться в сюжет.

Киноведы и критики сошлись во мнении, что сериал вызвал интерес из-за контраста картинки и сюжета. Именно это стало привлекательным и новым. В «Кальмаре» очень яркие локации, где происходят игры, хотя по жанру атмосфера должна быть мрачной. Поставленные в один ряд детские игры и смерть вызывают живой интерес.

Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Интересно, что в Корее сериал не вызвал ажиотажа. Корейцы считают его проходным развлекательным проектом и не видят в нем той глубины, о которой пишут зарубежные СМИ, рассказал на YouTube-канале «Редакция» блогер и преподаватель из Сеула Илья Беляков.

Многие корейцы смотрели сериал только из-за актера Ли Джон Джэ, сыгравшего главного героя Сон Ки Хуна под номером 456. Не секрет, что он популярен в Корее, примерно также, как Александр Петров в России. Именно поэтому все его проекты автоматически вызывают интерес корейских зрителей.