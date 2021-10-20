НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Феномен «Игры в кальмара»: гениальный сериал или яркая пустышка?

Источник:
Sibnet.ru
294 0
Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» внезапно оказался невероятно популярным. Ажиотаж вокруг проекта породил много вопросов — а так ли он хорош на самом деле и что в нем нашли зрители.

По данным на среду, 20 октября, с момента выхода на Netflix «Игру в кальмара» посмотрели 142 миллиона человек, это две трети всей аудитории стримингового сервиса. Сериал держался в топе Netflix 24 дня.

«Игру в кальмара» сравнивают с такими фильмами как «Голодные игры» и «Королевская битва», ведь идея игры на выживание отнюдь не нова. Сам режиссер Хван Дон Хек рассказывал, что вдохновлялся комиксами «Королевская битва» и фильмом «Игра в лжецов», создавая «Игру в кальмара». Но свой проект режиссер решил упростить.

«Я нашел эти игры слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на использовании детских игр», — говорил Хван Дон Хек Variety.

Почему популярна «Игра в кальмара»

Одной из причин, по которой сериал стал популярен — универсальный жанр, считает продюсер Александр Роднянский. С одной стороны — это психологический драматизм, с другой — захватывающий жесткий экшен. Сюжет сериала несложно понять любому человеку в любой стране мира. Поэтому популярность приобрела мировые масштабы.

«Несмотря на специфику корейских игр, мы ничего не знаем о детских корейских забавах, но мы легко из считываем их. Нам не составляет никакого труда их понимать», — сказал Роднянский в интервью на YouTube-канале «Редакция».

Быструю славу сериал «Игра в кальмара» получил благодаря вирусному распространению в социальных сетях. TikTok и Instagram, алгоритм которых заточен на повторение, мгновенно наполнился роликами, пародиями и мемами с тематикой проекта. И здесь сработало любопытство. Люди захотели понимать шутки, поэтому стали смотреть сериал, чтобы быть в тренде.

Киновед Саша Сулим считает, что основа популярности — возможность зрителям встать на место героя. Сам по себе сюжет, где герои становятся частью эксперимента, проекта или игры, располагает зрителя пофантазировать. А в «Игре в кальмара» ситуации и герои очень просты, и зрителям проще включиться в сюжет.

Киноведы и критики сошлись во мнении, что сериал вызвал интерес из-за контраста картинки и сюжета. Именно это стало привлекательным и новым. В «Кальмаре» очень яркие локации, где происходят игры, хотя по жанру атмосфера должна быть мрачной. Поставленные в один ряд детские игры и смерть вызывают живой интерес.

Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Интересно, что в Корее сериал не вызвал ажиотажа. Корейцы считают его проходным развлекательным проектом и не видят в нем той глубины, о которой пишут зарубежные СМИ, рассказал на YouTube-канале «Редакция» блогер и преподаватель из Сеула Илья Беляков.

Многие корейцы смотрели сериал только из-за актера Ли Джон Джэ, сыгравшего главного героя Сон Ки Хуна под номером 456. Не секрет, что он популярен в Корее, примерно также, как Александр Петров в России. Именно поэтому все его проекты автоматически вызывают интерес корейских зрителей.


Еще по теме
Фильмы Marvel снова перенесли
Полнометражному мультфильму «Три кота» назначили дату премьеры
Нового «Эластико» снял Дмитрий Власкин
Выбраны сто лучших сериалов 21 века
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительнице Алтая отказали в пособии из-за 14-месячной беременности
Ученые СФУ спроектировали жилье для перепадов температур в Арктике
Концерт Zivert в Омске перенесли на лето
Медведицу с медвежонком сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Состоялся релиз трилогии ремастеров Crysis
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
25
День отца: как меняются российские папы?
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
22
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
17
Подростки «отдохнули» у вечного огня в Новосибирске
Sibnet.Ru