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Психолог объяснил, почему привлекательны недоступные люди

Источник:
Le Figaro
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Фото: © nastya_gepp / Pixabay License

Люди зачастую испытывают чувства к недоступным для них людям. Клинический психолог из Университета Париж V Себастьян Гарнер объяснил причину этого феномена.

«Это может быть игра в соблазнение. Но такое влечение также может скрывать заниженную самооценку или нереалистичные романтические ожидание», — приводит газета Le Figaro мнение психолога.

Есть несколько психологических профилей, которые благоприятствуют влечению к людям, которые кажутся равнодушными. «В редких случаях это ошибочная убежденность — «бредовая» убежденность в том, что нас любят, приводит к привязанности к действительно равнодушному человеку», — сказал Гарнер.

«Попытка соблазнить того, кто вызывает восхищение и кажется неприступным, также может стать способом для того, чтобы постараться повысить самооценку путем компенсации», — добавил эксперт. Для мужчин — это возможность заполучить «трофей», для женщин — исполнении романтической мечты о столь Прекрасном Принце, пояснил психолог.

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Некоторые люди ищут только тех, кто неприступен, порой предъявляя к себе недостижимые требования. «Очень часто речь идет о затруднении взять на себя обязательство: выбор недоступного партнера позволяет уклоняться от планирования в построении длительных отношений», — отметил Гарнер.

По его словам, бывают случаи, когда романтическое сексуальное желание возникает только в результате запрета. И чем менее доступен объект, тем сильнее желание. «Тогда безразличие другого становится важным стимулом к наслаждению», — сказал психолог. Но, как и в предыдущих случаях, такие чувства пагубны для человека, заключил Гарнер.

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