Хакасия развернула максимум больничных коек за всю пандемию

Уровень развернутого коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Хакасии достиг максимума за все время пандемии, сообщает правительство региона.

Особое внимание уделяется выписке пациентов из стационаров на амбулаторное долечивание. Кроме того, прорабатываются вопросы по расширению коечного фонда на базе уже действующих «ковидных» отделений.

Количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 составляет 1,6 тысячи, из них занято 1,4 тысячи. Доля свободного конечного фонда 13%.

Также вторник отметился запредельным количеством КТ-исследований. Всего в государственных медорганизациях было проведено 429 исследований. Из них подтвердились 170 пневмоний. Большинство пациентов были госпитализированы в «ковидные» стационары.

«Ситуация очень сложная. Накануне зафиксировано максимальное число госпитализированных пациентов. Значительно увеличилось число больных, находящихся на кислороде. У населения еще есть возможность сделать выводы. Необходимо соблюдать все меры: масочный режим, социальную дистанцию, ну и, конечно, пройти вакцинацию. Это единственная возможность защитить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики — 322 тысячи человек. Исполнение плана вакцинации от новой коронавирусной инфекции составляет почти 57,6%.