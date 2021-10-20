НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Хакасия развернула максимум больничных коек за всю пандемию

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Уровень развернутого коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Хакасии достиг максимума за все время пандемии, сообщает правительство региона.

Особое внимание уделяется выписке пациентов из стационаров на амбулаторное долечивание. Кроме того, прорабатываются вопросы по расширению коечного фонда на базе уже действующих «ковидных» отделений.

Количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 составляет 1,6 тысячи, из них занято 1,4 тысячи. Доля свободного конечного фонда 13%.

Также вторник отметился запредельным количеством КТ-исследований. Всего в государственных медорганизациях было проведено 429 исследований. Из них подтвердились 170 пневмоний. Большинство пациентов были госпитализированы в «ковидные» стационары.

«Ситуация очень сложная. Накануне зафиксировано максимальное число госпитализированных пациентов. Значительно увеличилось число больных, находящихся на кислороде. У населения еще есть возможность сделать выводы. Необходимо соблюдать все меры: масочный режим, социальную дистанцию, ну и, конечно, пройти вакцинацию. Это единственная возможность защитить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики — 322 тысячи человек. Исполнение плана вакцинации от новой коронавирусной инфекции составляет почти 57,6%.

Тема: Коронакризис
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
QR-коды начнут действовать в Омской области после праздников
QR-коды дошли до Тувы
Запущен общероссийский счетчик вакцинации от коронавируса
смотреть все
Хакасия #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительнице Алтая отказали в пособии из-за 14-месячной беременности
Ученые СФУ спроектировали жилье для перепадов температур в Арктике
Концерт Zivert в Омске перенесли на лето
Медведицу с медвежонком сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Состоялся релиз трилогии ремастеров Crysis
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Спорим народ обломается. Это когда рубль падает, то цены реагируют довольно быстрым и бодрым ростом....

frenchman

Мнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.

antibacila

И к чему твоя новость??? В октябре закончились учения России и Китая. И в случае боевых действий, я...

orangeraven

Вы серьезно думаете, что НАТО будет отправлять на смерть своих солдат за Украину? Случай с английским...
Sibnet.Ru