Экспортная УАЗ «буханка» получила кондиционер

Экспортная версия УАЗ СГР для рынка Чили получила кондиционер, сообщила компания в социальных сетях.
Доработкой фургона занималась российская компания «Элинж». Агрегат монтируется на крышу автомобиля, пульт управления расположен в кабине справа от рулевой колонки.
Также машину оборудовали лебедкой, силовым бампером и экспедиционным багажником. По данным УАЗ, в этом году в Чили поставили 255 автомобилей, до конца года отправят еще 261. В прошлом году экспорт составил 69 машин.
В России «буханка» не оснащается климат-контролем. Но кондиционер есть у кемпера «Байкал», построенного на базе фургона УАЗ-452.
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