НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Экспортная УАЗ «буханка» получила кондиционер

Источник:
Sibnet.ru
322 0

Экспортная версия УАЗ СГР для рынка Чили получила кондиционер, сообщила компания в социальных сетях.

Доработкой фургона занималась российская компания «Элинж». Агрегат монтируется на крышу автомобиля, пульт управления расположен в кабине справа от рулевой колонки.

Также машину оборудовали лебедкой, силовым бампером и экспедиционным багажником. По данным УАЗ, в этом году в Чили поставили 255 автомобилей, до конца года отправят еще 261. В прошлом году экспорт составил 69 машин.

В России «буханка» не оснащается климат-контролем. Но кондиционер есть у кемпера «Байкал», построенного на базе фургона УАЗ-452.

Тема: Русские машины
УАЗ показал электрогрузовик из прошлого
Еще одна Lada Niva выступит на гонке «Дакар»
Главный дизайнер пообещал крутую Lada Niva
АвтоВАЗ отправит в отставку пятидверную Lada Niva
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Жительнице Алтая отказали в пособии из-за 14-месячной беременности
Ученые СФУ спроектировали жилье для перепадов температур в Арктике
Концерт Zivert в Омске перенесли на лето
Медведицу с медвежонком сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Состоялся релиз трилогии ремастеров Crysis
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заявил о необходимости контактов с талибами
Ущерб от преступлений в России оценили в 345 млрд рублей
Будущих водителей обучат оформлению ДТП и культуре на дорогах
МВД России приняло на вооружение новый пистолет
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Спорим народ обломается. Это когда рубль падает, то цены реагируют довольно быстрым и бодрым ростом....

frenchman

Мнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.

antibacila

И к чему твоя новость??? В октябре закончились учения России и Китая. И в случае боевых действий, я...

orangeraven

Вы серьезно думаете, что НАТО будет отправлять на смерть своих солдат за Украину? Случай с английским...
Sibnet.Ru