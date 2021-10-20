Экспортная УАЗ «буханка» получила кондиционер

Экспортная версия УАЗ СГР для рынка Чили получила кондиционер, сообщила компания в социальных сетях.

Доработкой фургона занималась российская компания «Элинж». Агрегат монтируется на крышу автомобиля, пульт управления расположен в кабине справа от рулевой колонки.

Также машину оборудовали лебедкой, силовым бампером и экспедиционным багажником. По данным УАЗ, в этом году в Чили поставили 255 автомобилей, до конца года отправят еще 261. В прошлом году экспорт составил 69 машин.

В России «буханка» не оснащается климат-контролем. Но кондиционер есть у кемпера «Байкал», построенного на базе фургона УАЗ-452.