Японские «корабли-призраки» всплыли у Изводимы

Японские «корабли-призраки» времен Второй мировой войны поднялись со дна в результате сейсмической активности в районе острова Иводзима, сообщают местные СМИ.

На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны части их корпусов, лежащие на вулканическом пепле.

Японские корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов для защиты других судов, приводит РИА Новости сообщение СМИ.

В 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тысяч японских военнослужащих и почти 7 тысяч американцев. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.