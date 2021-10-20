Новосибирец показал на видео красивые виды 14 городов региона

Житель Новосибирска Дмитрий Гущин снял с помощью дрона 14 городов региона, среди них Татарск, Тогучин, Чулым, Обь и другие. Видео он опубликовал на Youtube.
Мужчина посетил все 14 городов Новосибирской области: Барабинск,
Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Новосибирск, Обь,
Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.
«Летом 2021 года я понял, что никогда не видел большую часть
городов области в которой живу. Взял камеру, дрон и поехал. Оказалось, что в Новосибирской
области 14 городов. Надеюсь, что эти города будут интересны не только мне», —
написал автор видео.
Видео длится 3 минуты. Начинается ролик с Искитима и
заканчивается столицей региона — Новосибирском. Съемки проводились летом. Автор
ролика показал красивые виды всех городов.