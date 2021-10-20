Новосибирец показал на видео красивые виды 14 городов региона

Житель Новосибирска Дмитрий Гущин снял с помощью дрона 14 городов региона, среди них Татарск, Тогучин, Чулым, Обь и другие. Видео он опубликовал на Youtube.

Мужчина посетил все 14 городов Новосибирской области: Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Новосибирск, Обь, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.

«Летом 2021 года я понял, что никогда не видел большую часть городов области в которой живу. Взял камеру, дрон и поехал. Оказалось, что в Новосибирской области 14 городов. Надеюсь, что эти города будут интересны не только мне», — написал автор видео.

Видео длится 3 минуты. Начинается ролик с Искитима и заканчивается столицей региона — Новосибирском. Съемки проводились летом. Автор ролика показал красивые виды всех городов.