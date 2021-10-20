Сибирские ученые изменили бактерии терагерцевым излучением

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН установили, что в результате воздействия терагерцового излучения на бактерии E.coli (кишечная палочка) происходит изменение активности целых систем генов, которые связаны с агрегацией клеток, клеточной подвижностью, подавляется деление клеток, по-другому ведут себя клеточные мембраны.

Эксперименты проводились на Новосибирском лазере Института ядерной физики СО РАН.

Терагерцевое излучение — вид электромагнитного излучения, спектр частот которого расположен между инфракрасным и микроволновым диапазонами.

Генерация и применение электромагнитного излучения ТГц диапазона частот стало быстро развиваться с конца прошлого века. Однако исследования его влияния на биологические объекты составляют малую часть от общего числа научных работ в этой области.

Коллектив ученых ФИЦ ИЦиГ СО РАН и ИЯФ СО РАН, подвергая живые системы различного уровня организации воздействию мощного терагерцового излучения с помощью уникальной научной установки «Новосибирский лазер на свободных электронах», а потом оценивая – какие изменения это вызвало в системах, контролируемых геномом.

«В результате воздействия излучения целый ряд значимых для жизнедеятельности клеток процессов начинает протекать иначе. В своей работе мы показали, что происходит изменение активности целых систем генов, которые связаны с агрегацией клеток, клеточной подвижностью, подавляют деление клеток, по-другому ведут себя клеточные мембраны», – рассказал главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Пельтек.

Эксперименты на пользовательской станции длились около года и включали в себя несколько сеансов облучения клеток по 15 минут.