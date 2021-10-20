Безруков воспользовался коронавирусом в личных целях

Актер Сергей Безруков сообщил поклонникам о болезни в Instagram, разместив фотографию из больничной палаты.

«Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко», — написал Безруков.

Актер предупредил поклонников, что спектакли с его участием состоятся, но будут перенесены на другие даты.

В болезни Безруков даже нашел плюсы. «Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать, — написал он. На фото из больницы актер читает Бориса Акунина.