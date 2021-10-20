Футболист Тарасов объявил о приостановке карьеры

Чемпион России по футболу сезона-2017/18 в составе московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил приостановить профессиональную карьеру игрока.

«Наступил непростой день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждем появления моего четвертого ребенка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я буду больше времени проводить с женой», — сказал Тарасов в видеообращении в Instagram.

34-летний футболист отметил, что говорит «до свидания», а не «прощай».

Тарасов выступал за «Томь», «Локомотив», «Рубин», его последним клубом был московский «Велес». Футболист провел восемь игр за сборную России в 2013-2017 годах.

Спортсмен женат в третий раз на модели Анастасии Костенко, пока у них две дочери. Также у него есть дочь от первой жены — гимнастки Оксаны Пономаренко. Со второй супругой — телеведущей Ольгой Бузовой — детей нет.