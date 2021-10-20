Нового «Эластико» снял Дмитрий Власкин

Актер Дмитрий Власкин, сыгравший главную роль в обеих частях «Эластико», дебютировал в качестве режиссера в фильме «Эластико: Двенадцатый игрок», сообщила PR-служба студии World & Media.

Главную роль в продолжении футбольной истории тоже сыграет Власкин. По сюжету провинциальный вундеркинд от футбола Матвей (Дмитрий Власкин) уже год как перебрался из Улан-Удэ в Москву и играет в столичном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается на скамейке запасных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ учшие фильмы 2020 года

Пробиваться в первый состав ему помогает начинающий, но нахрапистый агент Алина (Анна Бегунова). Незадолго до важного матча, Матвею звонят из родного города и сообщают неутешительные новости, связанные с его криминальными дружками детства.

Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши (Ирина Антоненко), бывшей девушки Матвея.

«Мне давно хотелось вернуться к истории Матвея, поскольку первый фильм оставляет нас в ситуации, когда герой не успел "опомниться" – сказать свое ответное слово, осознать, что с ним произошло. При этом история, рассказанная в "Эластико: Двенадцатый игрок", – это самостоятельный сюжет, следить за которым интересно и аудитории, которая незнакома с фильмом «Эластико"», — сказал Власкин.

Производством картины занимались студия World & Media и «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки картины проходили в Улан-Удэ, на Байкале и Москве.