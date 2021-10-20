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Игры молодых барсов попали на видео в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Игры молодых снежных барса — сестры и брата попали на кадры фотоловушки, на видео видно, как они учатся лазать по деревьям, сообщает пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника.

В 2018-2019 годах на территорию Саяно-Шушенского заповедника выпустили самца и самку снежного барса из Таджикистана. В 2020 году самка родила двух котят. В августе этого года ученые с помощью снимков с фотоловушек определили, что один котенок – самец, а второй – самочка.

«Котята все еще продолжают ходить с матерью. Однако, самка не всегда попадает в кадры с молодыми ирбисами. Снежные барсы ходят с матерью примерно до полуторалетнего возраста, поэтому совсем скоро подросшие котята начнут самостоятельную жизнь», – рассказал старший научный сотрудник, начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев.

Котята снежного барса по размеру сейчас уже не отличаются от матери, но, как и все дети, они по-прежнему очень игривы. Благодаря верной установке фоторегистраторов в новых местах, где проходит барсиная семья, стало возможно наблюдать за тем, как молодые ирбисы познают окружающий мир с помощью игры. Зрелище это не только забавное и увлекательное, но и несет в себе полезную информацию о малоизученном и редком виде диких кошек.

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