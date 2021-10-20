Представитель ПТО определил справедливую цену техосмотра

Стоимость техосмотра должна вырасти, например, в Москве справедливая цена для процедуры — не менее 2,5 тысячи рублей, сообщил председатель Гильдии операторов технического осмотра Игорь Волчек.

«По нашей оценке, в Москве техосмотр должен стоить 2,5-2,8 тысячи рублей, а в регионах, конечно, ниже», — сказал Волчек в интервью Autonews.

По его мнению, логично было бы сделать ценообразование свободным, чтобы можно было учитывать стоимость аренды и другие факторы. В противном случае бизнесменам просто нет смысла этим заниматься.

Сейчас стоимость техосмотра в Москве для легкового транспорта — 720 рублей. В регионах цены варьируются от 300 до 1 тысячи рублей.

Законопроект об отмене техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов внесен в Госдуму, процедуру предлагают оставить для пассажирского и грузового транспорта, а также при постановке на учет ТС старше четырех лет и внесении изменений в конструкцию ТС.