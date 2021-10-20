НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представитель ПТО определил справедливую цену техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
404 0
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость техосмотра должна вырасти, например, в Москве справедливая цена для процедуры — не менее 2,5 тысячи рублей, сообщил председатель Гильдии операторов технического осмотра Игорь Волчек.

«По нашей оценке, в Москве техосмотр должен стоить 2,5-2,8 тысячи рублей, а в регионах, конечно, ниже», — сказал Волчек в интервью Autonews.

По его мнению, логично было бы сделать ценообразование свободным, чтобы можно было учитывать стоимость аренды и другие факторы. В противном случае бизнесменам просто нет смысла этим заниматься.

Сейчас стоимость техосмотра в Москве для легкового транспорта — 720 рублей. В регионах цены варьируются от 300 до 1 тысячи рублей. 

Законопроект об отмене техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов внесен в Госдуму, процедуру предлагают оставить для пассажирского и грузового транспорта, а также при постановке на учет ТС старше четырех лет и внесении изменений в конструкцию ТС.


Еще по теме
Началось тестирование мигалок с камерами
ПДД для электросамокатов заработают в России
Камеры в Кемерове стали штрафовать за непристегнутый ремень
Эксперт перечислил главные шаги для снижения смертности на дорогах
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Новосибирец показал на видео красивые виды 14 городов региона
Два человека погибли на подледной рыбалке под Иркутском
Сибирские ученые изменили бактерии терагерцевым излучением
Игры молодых барсов попали на видео в Красноярском крае
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Состоялся релиз трилогии ремастеров Crysis
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
25
День отца: как меняются российские папы?
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
22
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
17
Подростки «отдохнули» у вечного огня в Новосибирске
Sibnet.Ru