Красноярские подростки стали чаще страдать ожирением

Ежегодно становится все больше детей и подростков в Красноярском крае. которые страдают ожирением, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость с впервые установленным диагнозом «ожирение» у подростков (15-17 лет) регистрируются в 2020 году в 1,7 раза чаще, чем у детей (0-14 лет).

Число случаев заболеваний ожирением вырос в 2020 году в сравнении с 2019 годом до 39,5 % – у детей и до 43,4 % – у подростков.

Рост ожирения у детей и подростков фиксируется с 2016 года. Ежегодный прирост этого заболевания у детей 4,9 %, у подростков — 9,4 %.