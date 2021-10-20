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Выбраны сто лучших сериалов 21 века

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Прослушка»

Сериал «Прослушка» возглавил топ-100 лучших сериалов 21 века, проект оказался самым популярным в 43 странах.

По информации BBC, список лучших сериалов был составлен в результате ежегодного опроса кинокритиков, экспертов и представителей отрасли со всего мира. Всего было опрошено 206 телеэкспертов из 43 стран. Первая десятка популярных сериалов выглядит так:

  1. «Прослушка»
  2. «Безумцы»
  3. «Во все тяжкие»
  4. «Дрянь»
  5. «Игра престолов»
  6. «Оставленные»
  7. «Я могу тебя уничтожить»
  8. «Американцы»
  9. «Офис»
  10. «Наследники»

Сериал «Прослушка» выходил с 2002 по 2008 года. По сюжету подразделение полицейских в Балтиморе пытается с помощью специальных средств и мероприятий по прослушиванию и скрытой видеосъемке довести до суда расследование преступлений организованных преступных групп.

Всего сериал состоит из пяти сезонов, каждый акцентирует внимание на определенной сфере городской жизни Балтимора и ее взаимосвязи с правоохранительными органами, сохраняя при этом сюжетные линии предыдущих сезонов.

В топ-100 лучших сериалов 21 века также вошли минисериал «Чернобыль» (15 место), «Корона» (16 место), «Черное зеркало» (22 место), «Мост» (34 место), «Фарго» (35 место), «Карточный домик» (60 место). Замыкает топ сериал «Ход королевы».

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