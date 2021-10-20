Civic на «липучках» перевернулся после наезда на знак в Хакасии

Две машины за 15 минут попали в аварию на трассе «Енисей» в Хакасии из-за того, что не соблюдали скоростной режиме, Honda Civic перевернулся на крышу, сообщает УГИБДД по Хакасии.

В среду около 07.00 на 400 километрах с интервалом в 15 минут произошли два ДТП. Оба водителя не справились с управлением, двигаясь со стороны Абакана в направлении Черногорска.



23-летний водитель Honda Civic допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на дорожные знаки и электроопоры. Шины-липучки не уберегли водителя от серьезных травм, так как скорость его движения явно не соответствовала туманной обстановке.



В аварии, случившейся чуть позднее, на автомобиле LADA Granta были установлены летние шины. Экстренное торможение привело к тому, что транспортное средство вышло из-под контроля водителя. Неуправляемая машина влетела в дерево.