Власти Забайкалья придумали решение проблемы с очередью на границе

Правительство Забайкальского края минтранспорту России предложило ввести общую электронную очередь с Китаем на границе для грузовых автомобилей на международном пропускном пункте «Забайкальск», сообщает правительство региона.

Пропуск транспортных средств по-прежнему осуществляется строго по спискам, формируемым китайской стороной. Пропускная способность составляет порядка 360 единиц в день. Перед пунктом пропуска, по данным на 18 октября, в очереди находилось 150 транспортных средств.

«Необходимо продумать возможность введения совместной с китайской стороной электронной очереди. В нее должна поступать информация, когда будет доступен к отгрузке тот или иной груз с китайской стороны, а также заявка от водителя о возможной дате прибытия для прохождения государственной границы. Таким образом, машина должна заходить на пункт пропуска в наиболее оптимальное время. Это позволит сократить количество ожидающих на границе автомобилей», — сказал глава региона Александр Осипов.

Также в связи с распространением COVID-19 глава региона поручил предусмотреть возможные места размещения водителей, оснащение этих площадок предметами первой необходимости.

Сформированные предложения правительство региона направило в министерство транспорта России. Федеральный орган власти будет принимать итоговое решение о реализации мероприятий на пункте пропуска. Вопрос находится в компетенции федерального оперативного штаба по коронавирусу.

На пропускном пункте ведется работа по внедрению так называемой схемы «Один тягач – много прицепов», при которой тягач заезжает на территорию КНР с порожним прицепом и забирает свой груженный, оставленный днем ранее.