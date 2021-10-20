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«Игру в кальмара» сметили с пьедестала Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Третий сезон сериала «Ты» с Пеном Бенджли и Викторией Педретти в главных ролях возглавил рейтинг самых просматриваемых проектов Netflix.

Первую строчку в топе Netflix 24 дня занимал южнокорейский сериал «Игра в кальмара». 15 октября на стриминговом сервисе вышел третий сезон сериала «Ты» и сместил «Кальмара» с пьедестала, сообщает Forbes.

По сюжету сериала «Ты» работник книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе.

Герой становится одержим своей жертвой, он расчетливо продумывает каждый шаг для достижения своей цели — заманить ее в ловушку и заставить в него влюбиться. Парень методично устраняет любые препятствия с помощью изощренных манипуляций и даже убийства. А его пассия не замечает, кем является на самом деле ее молодой человек.

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