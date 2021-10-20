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«Омичка из бочки» рассказала о блогерах, которые купят ей жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео «Вести-Омск»

Жительница Омска Светлана Чернова, которая 35 лет прожила в бочке, рассказала, что блогеры из Москвы и Новосибирска собираются купить ей квартиру.

Историю омички рассказали на федеральном канале. По словам женщины, она 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды. Этим заинтересовались силовики и власти, администрация Омска предложила женщине съемное дешевое жилье. После этого в дело вмешались блогеры, имена которых пока нигде не названы.

«Блогеры из Новосибирска и Москвы покупают мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую квартиру нашли, с балконом. Сейчас приедут, и мы поедем ее смотреть», — рассказала ТАСС Чернова.

По ее словам, речь идет об однокомнатной квартире в новостройке стоимостью 2,2 миллиона рублей.

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Жизнь #О людях #Квадраты
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