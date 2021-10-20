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Instagram разрешит публиковать посты с компьютера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Instagram заявил о выпуске сразу нескольких обновлений, позволяющих, в частности, публиковать фотографии и видео с компьютера, делать совместные публикации, а НКО смогут собирать пожертвования.

С 19 октября пользователи получили возможность публиковать совместные посты. Комментарии, просмотры и лайки у таких публикаций будут общие, говорится на странице компании в Twitter

В среду, 20 октября приложение запустит функцию, с помощью которой некоммерческие организации смогут собирать пожертвования.

С четверга, 21 октября все пользователи смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с компьютера на любой платформе — PC, Mac или Linux. Сейчас это можно делать только со смартфона.

В четверг также появятся новые функции в Reels, среди которых 3D-тексты песен.

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Технологии #Соцсети
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