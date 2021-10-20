Кремль отреагировал на предложение о нерабочей неделе

Президент России Владимир Путин выслушивает доклады о ситуации с коронавирусом и Кремль проинформирует, когда он примет решение о введении в стране нерабочих дней, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила из-за ситуации с коронавирусом ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В регионах с самой тяжелой эпидемической ситуации нерабочие дни предлагается ввести начиная с этой субботы, 23 октября.

«Разумеется президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, пока что у Путина пока нет планов выступить по ситуации с COVID-19 в стране. «Нет пока, как будет, мы сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

В среду, 20 октября в 13.00 (по мск) Путин проведет совещание с кабинетом министров. На нем обсудят ситуацию по мерам против COVID-19 в России, а также предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных с 30 октября по 7 ноября.