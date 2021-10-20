Лавров заявил о возобновлении диалога России и США по Украине

Диалог России с США по Украине благодаря визиту замгоссекретаря США в Москву Виктории Нуланд возобновился, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с Козаком, который у нас курирует в администрации (президента РФ) Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу, однако для этого Вашингтон должен поддержать Минские соглашения.

Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.