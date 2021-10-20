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Xiaomi представила новые смартфоны для российского рынка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила 11-е семейство смартфонов для российского рынка в рамках презентации новых продуктов. В семейство входят Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro.

Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE базируется на чипе Qualcomm Snapdragon 778G, поддерживает сети 5G и может работать с двумя сим-картами. Устройство получило 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 4250 мАч.

Что касается возможностей для съемок, то аппарат имеет фронтальную камеру разрешением 20 Мп, а также основной модуль с датчиком на 64 Мп и двумя дополнительными камерами для широкоугольной и макросъемки.

Что касается Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro, то основными отличиями стали процессоры. Если младшая модель получила чип MediaTek Dimensity 1200 Ultra, то старшая оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 888.

Оба смартфона имеют аккумулятор на 5000 мАч и 6,67-дюймовые 120-герцевые AMOLED-дисплеи. Они оснащены фронтальной 16 Мп камерой и тройным основным модулем, включающим в себя основной объектив на 108 Мп, телеобъектив с макросъемкой и ультраширокоугольный объектив.

Продажи Xiaomi 11 Lite 5G NE начнутся с 28 октября по цене от 29,9 тысяч рублей. С 5 ноября в продаже появятся Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro по цене от 44,9 тысяч рублей и 53,9 тысяч рублей соответственно.

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