Навальный опубликовал свою психологическую характеристику

Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram психологическую характеристику, составленную ФСИН на случай его побега.

«Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи», — говорится в характеристике.

Также в документе отмечается, что Навальному свойственна естественность, а для реализации своих глобальных планов он собирается привлекать людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели.

Политик назвал характеристику «отличной инструкцией каждому, кто стремится к прекрасной России будущего». «Совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания», — отметил он.

Навального поставили на учет как склонного к побегу во время нахождения в СИЗО «Матросская тишина». После этого на него составили психологическую характеристику. В начале октября оппозиционера сняли с учета.