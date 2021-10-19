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Подсчитано количество российских бюджетников

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пенсионеры, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военные, врачи, учителя и другие работники госсектора на 2021 год составляют 42% населения России, подсчитали аналитики компании ING.

В целом численность российских бюджетников превысила 60 миллионов человек, последние 15 лет их количество поступательно растет, отмечается в исследовании. Так, с 2011 года доля бюджетников увеличилась на 2%.

Доля бюджетных выплат в денежных доходах россиян растет еще быстрее — с 30% до 34% за последнее десятилетие. Сказывается уменьшение количества малого и среднего бизнеса, а также падение доходов от предпринимательской деятельности.

Чем беднее субъект — тем выше доля госсектора. Например, в Туве госпредприятия и бюджетные организации обеспечивают 37% валового регионального продукта, а доля налогов государственного и муниципального сектора в бюджете достигает 53%.

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