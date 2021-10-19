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Россия пригрозила Google рекордным штрафом

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Kalexanderson / Attribution License

Оборотный штраф в отношении компании Google за неудаление запрещенных российским законодательством материалов может составить 22 миллиарда рублей, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Согласно данным Лиги, годовая выручка компании Google в России за 2020 год равна 220 миллиардам рублей. Отмечается, что в эту сумму входят доходы от продажи программного обеспечения и от рекламы, которую продают все дочерние структуры Google LLC.

За нарушение компании грозит штраф на сумму до 10% от прибыли. Таким образом, оборотный штраф может составить от 14 до 22 миллиардов рублей. Окончательную сумму штрафов озвучит суд.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что намерен через суд наложить на Google оборотный штраф за неудаление запрещенной информации. Составление протоколов в отношении Google запланировано на 27 октября.

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