Марсоход впервые записал звуки Красной планеты

Марсоход Perseverance с помощью сверхчувствительных микрофонов записал звуки на поверхности Красной планеты. Ученые уже получили почти пятичасовую запись, сообщается на сайте NASA.
Запись зафиксировала звуки порывов марсианского ветра, а также звуки, которые издает сам марсоход при своем движении, включая мерное гудение двигателей и шорох колес. Отмечается, что марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому их можно почувствовать.
Perseverance — первый космический аппарат, обладающий возможностью записывать звук непосредственно на Марсе. Для этого он был оборудован двумя микрофонами, один из которых находится сбоку от шасси, а другой закреплен на мачте транспортного средства.
Примечательно, что один из микрофонов используется в экспериментах с инструментом SuperCam, который испаряет частицы камней и почвы с помощью лазера для химического анализа получившегося пара.
Микрофон также позволяет исследовать, как именно звук распространяется на Марсе. Атмосфера Красной планеты намного менее плотная, чем у Земли, поэтому ученые предполагали, что высокие звуки там распространяются плохо. Но на практике это оказалось не так.
frenchmanМнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.
AlexEvilЕсть же идиоты которые за такие бабки берут эти ВЕДРА !!!! Совсем мозгов у людей нет ((
UynachalnicaИ где они такую ставку нашли в 6.75? И что за медианная зарплата? Если 2 ляма разделить на 91 месяц (7.7)...
andrei703333А на что потом содержать третьего ?