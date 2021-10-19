Марсоход впервые записал звуки Красной планеты

Марсоход Perseverance с помощью сверхчувствительных микрофонов записал звуки на поверхности Красной планеты. Ученые уже получили почти пятичасовую запись, сообщается на сайте NASA.

Запись зафиксировала звуки порывов марсианского ветра, а также звуки, которые издает сам марсоход при своем движении, включая мерное гудение двигателей и шорох колес. Отмечается, что марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому их можно почувствовать.

Perseverance — первый космический аппарат, обладающий возможностью записывать звук непосредственно на Марсе. Для этого он был оборудован двумя микрофонами, один из которых находится сбоку от шасси, а другой закреплен на мачте транспортного средства.

Примечательно, что один из микрофонов используется в экспериментах с инструментом SuperCam, который испаряет частицы камней и почвы с помощью лазера для химического анализа получившегося пара.

Микрофон также позволяет исследовать, как именно звук распространяется на Марсе. Атмосфера Красной планеты намного менее плотная, чем у Земли, поэтому ученые предполагали, что высокие звуки там распространяются плохо. Но на практике это оказалось не так.