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Марсоход впервые записал звуки Красной планеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Марсоход Perseverance с помощью сверхчувствительных микрофонов записал звуки на поверхности Красной планеты. Ученые уже получили почти пятичасовую запись, сообщается на сайте NASA.

Запись зафиксировала звуки порывов марсианского ветра, а также звуки, которые издает сам марсоход при своем движении, включая мерное гудение двигателей и шорох колес. Отмечается, что марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому их можно почувствовать.

Perseverance — первый космический аппарат, обладающий возможностью записывать звук непосредственно на Марсе. Для этого он был оборудован двумя микрофонами, один из которых находится сбоку от шасси, а другой закреплен на мачте транспортного средства.

Примечательно, что один из микрофонов используется в экспериментах с инструментом SuperCam, который испаряет частицы камней и почвы с помощью лазера для химического анализа получившегося пара.


Микрофон также позволяет исследовать, как именно звук распространяется на Марсе. Атмосфера Красной планеты намного менее плотная, чем у Земли, поэтому ученые предполагали, что высокие звуки там распространяются плохо. Но на практике это оказалось не так.

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Топ комментариев

frenchman

Мнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.

AlexEvil

Есть же идиоты которые за такие бабки берут эти ВЕДРА !!!! Совсем мозгов у людей нет ((

Uynachalnica

И где они такую ставку нашли в 6.75? И что за медианная зарплата? Если 2 ляма разделить на 91 месяц (7.7)...

andrei703333

А на что потом содержать третьего ?
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