«Хэллоуин убивает»: возвращение легендарного злодея

Фильм «Хэллоуин убивает» стартовал в российском прокате — это уже 12-я картина популярной франшизы и прямой сиквел ленты 2018 года. Очередной ужастик о непростых разборках героини Лори Строуд с серийным убийцей по имени Майкл Майерс. Из примечательного стоит отметить появление Джона Карпентера — легендарный создатель серии здесь отвечает за саундтрек.

Сюжет: маньяк выживает

События фильма «Хэллоуин убивает» разворачиваются сразу же после «Хэллоуина» 2018 года. Героиня Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) ранена и едет в больницу с дочерью Карен и внучкой Эллисон. Они успели запереть серийного убийцу по имени Майкл Майерс в подвале собственного дома и оставили его гореть.

Фото: © кадр из фильма

Но приехавшие на место пожарные невольно освобождают злодея, который решает вновь вернуться к своим кровавым делам. И пока Лори находится в больницу и приходит в себя, жители города во главе с Томми Дойлом (Энтони Майкл Холл) решают объединить усилия и навалять Майклу пока еще не стало поздно — ведь зло должно рано или поздно умереть.

Премьера в России: 21 октября 2021 года

Страна: США, Великобритания, Miramax Films, Blumhouse Productions, Universal Pictures

Жанр: слэшер, ужасы

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Актеры: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Энтони Майкл Холл, Ник Кастл, Кайл Ричардс

Продолжительность: 105 минут

Возраст: 18+

Кто такой Майкл Майерс

Франшиза «Хэллоуин» берет свое начало в далеком 1978 году — тогда фильм Джона Карпентера стал родоначальником жанра слэшер, в котором убийца-психопат преследует и изощренно убивает персонажей одного за другим.

«Хэллоуин» оказал огромное влияние на весь жанр фильмов ужасов. При бюджете в 325 тысяч долларов фильм собрал 47 миллионов долларов только в США, что на долгие годы сделало его самым коммерчески успешным фильмом независимой студии в истории.

Майкл Майерс отвечает всем канонам жанра — в детстве он убил старшую сестру большим ножом, а после побега из психиатрической лечебницы развязывает охоту на жителей родного городка Хэддонфилд.

Персонаж Майкла Майерса благодаря своей живучести уже давно стоит в золотом пантеоне маньяков в компании Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиза и Джона Крамера. Старички благодаря своей популярности фактически «бессмертны».

Оценки: франшиза теряет дух

«Хэллоуин убивает» добился на сайте Rotten Tomatoes 39% свежести от критиков, и 70% от пользователей. На IMDb у фильма шесть баллов из десяти, на Metacritic рейтинг 42%, портал «Критиканство» оценил сиквел в 67%.

Фото: © кадр из фильма

Критики и зрители единодушны — это банальный классический сиквел, давно потерявший дух оригинала. При этом большинство комментаторов признают, что в отставку знаменитому маньяку еще рано — он продолжает качественно пугать и вызывать чувство ностальгии у поклонников франшизы.

Стоит ли смотреть

«Хэллоуин убивает» — второй фильм задуманной трилогии, которую в 2022 году завершит картина «Хэллоуин заканчивается». Фактически, это лишь «мостик» от первой части к последней и в этом серьезная проблема картины.

Ключевая героиня франшизы Лори Строуд по сценарию целиком отодвинута на задний план. «Пушечным мясом» для маньяка становятся второстепенные жители из города Хэддонфилда, при этом в первой половине фильма Майкл Майерс от них убегает, а затем открывает на них охоту.

Фото: © кадр из фильма

Некоторые сцены при этом вызывают недоумение — например, группа пожарных сталкивается с Майерсом и начинает «стрелять» в него из водяных шлангов, искренне веря, что это сработает. Впрочем, подобные клише уже давно стали привычными для жанра.

Несмотря на избитый сценарий и бессмертного маньяка, картина вполне отрабатывает стоимость билета парой впечатляющих классических кровавых убийств, сделанных в духе оригинального фильма 1978 года.

В остальном «Хэллоуин убивает» — пафосный, в меру страшный, но весьма предсказуемый фильм с культовым злодеем и отличной музыкой. Картина годится для разового похода в кино дружной компанией с целью пощекотать нервы. Наша оценка — шесть баллов из десяти.