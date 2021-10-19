Глава МИД России Сергей Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу, однако для этого Вашингтон должен поддержать Минские соглашения.

Заявление министра иностранных дел прозвучало на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Журналисты спросили у Лаврова, смогут ли США участвовать в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

«Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро», — сказал Лавров, который ранее критиковал желание США расширить так называемый «нормандский формат».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее объявила, что Вашингтон готов присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по судьбе Донбасса, в которых участвуют Россия, Украина, Франция и Германия.