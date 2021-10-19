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Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ООН

Глава МИД России Сергей Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу, однако для этого Вашингтон должен поддержать Минские соглашения.

Заявление министра иностранных дел прозвучало на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Журналисты спросили у Лаврова, смогут ли США участвовать в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

«Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро», — сказал Лавров, который ранее критиковал желание США расширить так называемый «нормандский формат».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее объявила, что Вашингтон готов присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по судьбе Донбасса, в которых участвуют Россия, Украина, Франция и Германия.

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Топ комментариев

frenchman

Мнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.

AlexEvil

Есть же идиоты которые за такие бабки берут эти ВЕДРА !!!! Совсем мозгов у людей нет ((

Uynachalnica

И где они такую ставку нашли в 6.75? И что за медианная зарплата? Если 2 ляма разделить на 91 месяц (7.7)...

andrei703333

А на что потом содержать третьего ?
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