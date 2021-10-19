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Курс доллара обновил годовой минимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара на Мосбирже в понедельник опустился до 70,83 рублей, следует из результатов торгов.

Это новый минимум за весь 2021 год. Предыдущий был установлен 15 октября, когда курс впервые за 16 месяцев опустился ниже 71 рублей. Евро в понедельник достигал минимальной суточной отметки 82,5 рублей.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE составила 84,6 доллара за баррель, что на 0,32% выше цены закрытия предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила 83,08 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что российская валюта продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть эталонных марок. При этом резкому подорожанию рубля препятствует неоднозначная ситуация на мировых рынках, в частности на азиатских площадках.

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