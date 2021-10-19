Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с коронавирусом.

«Действительно, решения эти непростые, сложные, но вынужденные и необходимые», — сказал премьера, добавив, что нагрузка на систему здравоохранения увеличивается и в этой ситуации надо действовать на опережение.

Мишустин поручил Голиковой доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с участием президента Владимира Путина. По мнению вице-премьера, в некоторых регионах нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.

Голикова также предложила работодателям перевести невакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель. Для прохождения вакцинации она посоветовала предоставить сотрудникам два выходных дня.

Кроме этого, работников на некоторые объекты предлагается допускать только с QR-кодами о вакцинации или перенесенной болезни.