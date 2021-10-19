Шипенко назвал ориентировочные сроки выхода фильма «Вызов»

Фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого впервые проходили в космосе на МКС, ориентировочно выйдет в прокат в 2023 году, сообщил режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции ТАСС во вторник.

«Фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры с прокатчиками выберут дату. <…> Возможно, будет тизер из отснятого в космосе материала», — сказал Шипенко.

Режиссер снял на МКС порядка 30 часов материала, в фильме останется 25-35 минут. «Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики», — поделился Шипенко.

По его мнению, кино окупится в прокате. «Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой», — отметил он.

Драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Главную роль играет актриса Юлии Пересильд. В фильме снялись космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дудин. Каст для «земной» части фильма не сформирован окончательно, но известно, что одну из ролей сыграет Владимир Машков.