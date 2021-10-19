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Путину доложили о пытках в российских колониях

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над осужденным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. Затем были опубликованы еще несколько видео. Следственными органами были возбуждены несколько уголовных дел.

Пресс-секретарь президента России утвердительно ответил на вопрос, доведены ли до сведения президента сообщения о пытках в российских колониях.

«Более того, они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок», — сказал Песков.

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Политика #Россия
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