Первый мобильный госпиталь появился в Новосибирске

Новосибирский центр медицины катастроф получил первый многофункциональный мобильный медицинский комплекс, который может эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 градусов, а также использоваться как инфекционный госпиталь.

Госпиталь стоимостью 12 миллионов рублей в максимальной комплектации рассчитан на 60 мест, при необходимости количество модулей можно будет увеличить, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Он позволит нам в любой ситуации, при любом стечении обстоятельств, в любых условиях оказывать медицинскую помощь населению. Вне зависимости от того, будет это какое-то чрезвычайное происшествие с пострадавшими, техногенная катастрофа, или потребуется усилить какое-то действующее медицинское учреждение», — сказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Госпиталь можно использовать для лечения инфекционных пациентов. У пятиместных палат есть отдельные входы с улицы, каждая кровать отделена от соседних ширмой-перегородкой.

Шесть палаток помещаются в обычную «газель» и могут быть быстро доставлены в любую точку региона. Комплекс может работать в любом месте, он полностью автономный.