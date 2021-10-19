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Первый мобильный госпиталь появился в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Новосибирский центр медицины катастроф получил первый многофункциональный мобильный медицинский комплекс, который может эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 градусов, а также использоваться как инфекционный госпиталь.

Госпиталь стоимостью 12 миллионов рублей в максимальной комплектации рассчитан на 60 мест, при необходимости количество модулей можно будет увеличить, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Он позволит нам в любой ситуации, при любом стечении обстоятельств, в любых условиях оказывать медицинскую помощь населению. Вне зависимости от того, будет это какое-то чрезвычайное происшествие с пострадавшими, техногенная катастрофа, или потребуется усилить какое-то действующее медицинское учреждение», — сказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Госпиталь можно использовать для лечения инфекционных пациентов. У пятиместных палат есть отдельные входы с улицы, каждая кровать отделена от соседних ширмой-перегородкой.

Шесть палаток помещаются в обычную «газель» и могут быть быстро доставлены в любую точку региона. Комплекс может работать в любом месте, он полностью автономный.

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